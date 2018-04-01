Певица Натали потеряла третьего ребенка

В студии артистка со слезами на глазах рассказала о трагедии, которую она пережила несколько лет назад. Певица Натали в откровенном интервью Лере Кудрявцевой призналась, что несколько лет назад у нее случилась замершая беременность. Исполнительница хита "О Боже, какой мужчина" уверена, что это была девочка.

Артистка рассказала, что в 17 лет потеряла первого ребенка, спустя год у нее случился повторный выкидыш. В 27 лет она впервые испытала радость материнства, родив сына Арсения. Потом родился Анатолий, а в 2017 году — Евгений. А вот долгожданная девочка на свет так и не появилась...

Из-за популярности моя третья беременность не состоялась. Сегодня впервые говорю об этом. Я не смогла ее защитить в тот момент. Узнала как? Две полоски на гастролях. Я пыталась не рассказывать все эти годы… У меня другая профессия, но я не сумела спасти ребенка. Срок был два с половиной месяца, неживой плод. Страшная новость… Тут тянуть некуда было, могло начаться заражение крови. Я когда поехала на этот вынужденный аборт, позвонила маме и сестре и просила: «Помолитесь за меня». Мне, казалось, что умру. Проснувшись после операции и отойдя от наркоза, Натали поклялась, что не будет винить себя в том, что не смогла уберечь ребенка...