Актриса Шэрон Стоун поразила своим шикарным и дерзким внешним видом

Не так давно папарацци удалось заснять актрису Шэрон Стоун вместе с 41-летним возлюбленным, итальнским предпринимателем Анджело Боффе, во время прогулки на пляже в Майами. Пара все время держалась за руки и выглядела очень счастливой. По словам Шэрон, именно любовь позволяет ей чувствовать себя молодой и окрыленной.

"Я поняла, что любовь — это самое прекрасное, что есть в моей жизни. Она помогает мне не сгибаться под "тяжестью" лет и по-прежнему чувствовать себя молодой!", - признается актриса.

В доказательство этому Стоун опубликовала в своем Instаgram новый снимок. На нем актриса в стильных облегающих джинсах, шляпе и черной косухе выглядит просто блестяще! Поклонники засыпали звезду комплиментами, заявив, что сейчас Шэрон, как никогда, выглядит гораздо моложе своих лет.