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Кто этот мальчик: Владимира Дантеса не узнали на его школьном снимке

Владимир Дантес
18:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем аккаунте в Instagram Владимир Дантес выложил детский снимок, на котором его очень сложно узнать.

Сейчас один из перспективных ведущих появляется на телеэкранах с роскошной прической и в стильных вещах. Однако не всегда Владимир Дантес был таким привлекательным брюнетом.

На архивном снимке, опубликованном в социальной сети, певца сложно узнать, так как в школе он имел светлые волосы и носил очки. Кроме этого, Владимир Дантес был значительно более полным, чем теперь. По словам популярного ведущего, так он пытался быть похожим на Ричарда Гира.

Владимир Дантес в детстве 

"Летом я выгорал (волосы выгорали, – ред.) и стригся, как Ричард Гир. Это если вы не заметили", – ловко подметил Владимир Дантес.

Напомним, что Владимир Дантес является популярным украинским телеведущим, который принимал участие в проектах "Ближе к телу" и "Еда, я люблю тебя". Также Владимир Дантес был звездным тренером программы "Маленькие гиганты". Помимо карьеры ведущего, мужчина также пел в группе "ДИОфильмы".

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Новости шоу бизнеса, Владимир Дантес, Дантес, Дантес и Дорофеева, Детские снимки Владимира Дантеса.
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