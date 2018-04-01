Кто этот мальчик: Владимира Дантеса не узнали на его школьном снимке

Сейчас один из перспективных ведущих появляется на телеэкранах с роскошной прической и в стильных вещах. Однако не всегда Владимир Дантес был таким привлекательным брюнетом.

На архивном снимке, опубликованном в социальной сети, певца сложно узнать, так как в школе он имел светлые волосы и носил очки. Кроме этого, Владимир Дантес был значительно более полным, чем теперь. По словам популярного ведущего, так он пытался быть похожим на Ричарда Гира.

Владимир Дантес в детстве

"Летом я выгорал (волосы выгорали, – ред.) и стригся, как Ричард Гир. Это если вы не заметили", – ловко подметил Владимир Дантес.

Напомним, что Владимир Дантес является популярным украинским телеведущим, который принимал участие в проектах "Ближе к телу" и "Еда, я люблю тебя". Также Владимир Дантес был звездным тренером программы "Маленькие гиганты". Помимо карьеры ведущего, мужчина также пел в группе "ДИОфильмы".