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Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги

Оливия Калпо
21:28 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская модель поделилась снимками с бэйби-вечеринки у своей сестры.

Знаменитая модель и победительница конкурса Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо похвасталась стройными ножками в ярком мини-платье. Соответствующая фотография появилась на странице в Instagram.

Перед камерой звезда позирует в коротком платье голубого цвета. Идеальный загар Оливии Калпо красиво сочетался с весенним образом звезды. Модель дополнила "лук" туфлями на каблуках и клатчем с камнями.

Роскошные волосы Оливия Калпо собрала в будничную прическу, добавив непринужденности стильному образу. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза и подвела губы розовой помадой.

Как известно, в таком роскошном наряде звезда посетила вечеринку своей сестры Авроры Калпо, которая отпраздновала последний месяц в ожидании первенца. Празднование прошло в голубых тонах.

"Просто не могу дождаться, когда увижу этого малыша. Празднуем будущее рождение моего племянника", – написала Оливия Калпо.

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Новости шоу бизнеса, Аврора Калпо, Модель Оливия Калпо, Оливия Калпо, Фото Оливии Калпо.
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