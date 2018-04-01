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Монатик показал, как отпраздновал свой 32-й день рождения

Дмитрий Монатик
21:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Дмитрий Монатик отметил день рождения вместе со своей командой на борту самолета.

На странице в Instagram Монатик поделился с поклонниками кадрами со скромного празднования.

Известно, что певцу исполнилось 32 года. С насыщенным графиком артисту не удалось с размахом отметить день рождения, однако, судя по фотографиям, праздник был веселым.

На снимках певец сидит в кругу своей команды. Будничная одежда, счастливые улыбки и оригинальное место проведения праздника – это не все, чем запомнится день рождения для Монатика.

"Это был сложный этап, но как все проходим ... Последняя рифма в мои 31", – прокомментировал событие Монатик.

Угощал певец своих друзей шоколадным тортом и шампанским. От коллег и друзей Монатик получил невероятный подарок – билет на концерт популярного американского певца Джастина Тимберлейка, который состоится 9 июля в Лондоне. Вероятно, это была одна из грез украинца, поскольку он долгое время не скрывал эмоций и счастливо смотрел на подарок.

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