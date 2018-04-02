Джаред Лето побился об заклад со своими фанатами

Солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето за год отрастил на своем лице бороду довольно внушительных размеров. Многие поклонники не оценили такую перемену во внешности музыканта.

В связи с этим Лето предложил условия, на которых согласен избавиться от бороды. В своем Instagram музыкант написал, что побреется лишь в том случае, если новый альбом группы America, релиз которого назначен на 6 апреля 2018 года, займет лидирующую позицию в чартах.

Песня группы 30 Seconds to Mars "Rescue M"

Позже свои слова он подтвердил в комментариях к выходу новой композиции "Rescue M"», которую обнародовали 30 марта.