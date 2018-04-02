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Возлюбленный Джамалы показал первый снимок из роддома

Джамала с мужем
12:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сеит-Бекир Сулейманов выложил трогательный снимок в свой Instagram.

Муж популярной певицы Джамалы Сеит-Бекир Сулейманов показал первое фото из роддома. Хотя на снимке нет новорожденного сына, однако кадр растрогал всю страну.

Как известно, 27 марта Джамала родила мальчика. Новоиспеченные родители уже определились с именем ребенка. Популярная певица назовет своего сына Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром оглы Сулеймановым.

Новоиспеченный отец не удержался и опубликовал фото из роддома. На снимке – "первый паспорт", который заполнили медики госпиталя. На голубой карточке указано, что малыш родился в 19:20 и весил 3,26 килограмма.

"Первый паспорт. Не перестаем благодарить Бога. О чем я могу говорить с уверенностью: если вы можете быть рядом во время родов – обязательно сделайте это", – написал Сеит-Бекир Сулейманов.

Также муж Джамалы рассекретил клинику, в которой рожала певица. Известно, что звезда воспользовалась услугами столичной клиники "Аист". Согласно письму госпиталя, стоимость обычных родов колеблется от 55 до 100 тысяч гривен.

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