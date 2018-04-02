Владимир Дантес забавно поздравил Монатика с днем рождения

Вчера, 1 апреля, певцу Дмитрию Монатику исполнилось 32 года. Звезда отпраздновал это событие в кругу коллег на самолете. Сейчас Дмитрий прибывает на гастролях, поэтому вынужден был отмечать свое 32-летие во время перелета с одного города в другой.

Украинские звезды не оставили день рождение певца без внимания. Присоединился к поздравлениям и Владимир Дантес. Но парень не просто пожелал коллеге по сцене всего лучшего, а сделал это в шуточной форме. Видео с пожеланиями Владимир опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что Владимир Дантес является популярным украинским телеведущим и бывшим участником музыкальной группы "ДиО.фильмы". Мужчина является супругом певицы Нади Дорофеевой.