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Владимир Дантес забавно поздравил Монатика с днем рождения

Владимир Дантес
14:27 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Владимир Дантес поздравил Дмитрия Монатика с прошедшим праздником.

Вчера, 1 апреля, певцу Дмитрию Монатику исполнилось 32 года. Звезда отпраздновал это событие в кругу коллег на самолете. Сейчас Дмитрий прибывает на гастролях, поэтому вынужден был отмечать свое 32-летие во время перелета с одного города в другой. 

Украинские звезды не оставили день рождение певца без внимания. Присоединился к поздравлениям и Владимир Дантес. Но парень не просто пожелал коллеге по сцене всего лучшего, а сделал это в шуточной форме. Видео с пожеланиями Владимир опубликовал на своей странице в Instagram. 

Напомним, что Владимир Дантес является популярным украинским телеведущим и бывшим участником музыкальной группы "ДиО.фильмы". Мужчина является супругом певицы Нади Дорофеевой.  

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Новости шоу бизнеса, Владимир Дантес, День рождения Монатика, Монатик, Надя Дорофеева.
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