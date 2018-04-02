Макияж может творить настоящие чудеса.

Макияж может творить настоящие чудеса. Но не так уж много людей обладают уровнем мастерства, который позволяет создавать произведения искусства. Джазмина Дэниел — визажист из Сиднея. Инстаграм-сообщество обожает ее за умение ярко, блестяще и необычно красить губы. Джазмина не просто красиво наносит помаду, она еще и рисует на губах сцены из известных фильмов и мультфильмов. Эти маленькие картины настолько скрупулезно прорисованы, что сложно поверить в то, что холстом для них послужили чьи-то губы. Убедитесь сами.