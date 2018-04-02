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Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей

Ким Кардашьян
19:56 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Совсем недавно модель стала мамой в третий раз.

На своей странице в Instagram 37-летняя Ким Кардашьян разместила фото своих дочерей – 4-летней Норт и двухмесячной Чикаго.

"Она ее очень любит", – подписала Ким снимок, на котором Норт целует Чикаго.

Поклонники телезвезды отметили в комментариях, что снимок получился очень милым и трогательным: "Какой же замечательный момент", "Безумно мило", "Красота, невероятное фото", "Мое сердце растаяло".

Ким Кардашьян в третий раз стала мамой 15 января этого года. Для нее и ее супруга Канье Уэста суррогатная мать родила девочку. Малышку назвали Чикаго, в честь города, в котором Канье провел большую часть своей жизни. У супругов также есть двухлетний сын Сейнт.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Дети, Дочери, Ким Кардашьян, Фото.
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