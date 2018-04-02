Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей

На своей странице в Instagram 37-летняя Ким Кардашьян разместила фото своих дочерей – 4-летней Норт и двухмесячной Чикаго.

"Она ее очень любит", – подписала Ким снимок, на котором Норт целует Чикаго.

Поклонники телезвезды отметили в комментариях, что снимок получился очень милым и трогательным: "Какой же замечательный момент", "Безумно мило", "Красота, невероятное фото", "Мое сердце растаяло".

Ким Кардашьян в третий раз стала мамой 15 января этого года. Для нее и ее супруга Канье Уэста суррогатная мать родила девочку. Малышку назвали Чикаго, в честь города, в котором Канье провел большую часть своей жизни. У супругов также есть двухлетний сын Сейнт.