Алан Бадоев поделился снимками своих родственников
Новости шоу бизнеса: В своем Instagram известный украинский клипмейкер Алан Бадоев показал родственников и трогательно поздравил маму с днем рождения.
Известный украинский режиссер Алан Бадоев не часто выкладывает в сеть семейные фото, однако в этот раз сделал исключение.
В своем Instagram Алан опубликовал фото с племянником и мамой, которую очень мило поздравил с днем рождения.
"Моя любимая Мамочка. Наша душа , наша любовь , наша семья-все связанно с тобой.За этой улыбкой скрыто так много всего, столько разного пережито...Для меня ты самая нежная и самая строгая , люблю безгранично. Когда наблюдаю за тобой вспоминаю советское кино с Дорониной, улыбаюсь. С днем рождения Мамуля, каждый твой год сохраняет мне детство и жизнь", - написал под фото режиссер.
А в своей Instagram Stories Алан Бадоев показал папу, готорый готовит семейный ужин.
Алан попытался узнать у отца рецепт блюда, однако тот сказал, что это будет стоить слишком дорого.