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Алан Бадоев поделился снимками своих родственников

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Алан Бадоев
22:36 Пн, 2 Апрель 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram известный украинский клипмейкер Алан Бадоев показал родственников и трогательно поздравил маму с днем рождения.

Известный украинский режиссер Алан Бадоев не часто выкладывает в сеть семейные фото, однако в этот раз сделал исключение.

В своем Instagram Алан опубликовал фото с племянником и мамой, которую очень мило поздравил с днем рождения.

"Моя любимая Мамочка. Наша душа , наша любовь , наша семья-все связанно с тобой.За этой улыбкой скрыто так много всего, столько разного пережито...Для меня ты самая нежная и самая строгая , люблю безгранично. Когда наблюдаю за тобой вспоминаю советское кино с Дорониной, улыбаюсь. С днем рождения Мамуля, каждый твой год сохраняет мне детство и жизнь", - написал под фото режиссер.

А в своей Instagram Stories Алан Бадоев показал папу, готорый готовит семейный ужин.

Алан попытался узнать у отца рецепт блюда, однако тот сказал, что это будет стоить слишком дорого.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Алан Бадоев, Режиссер, Родственники, Фото.
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