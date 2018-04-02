Алан Бадоев поделился снимками своих родственников

Известный украинский режиссер Алан Бадоев не часто выкладывает в сеть семейные фото, однако в этот раз сделал исключение.

В своем Instagram Алан опубликовал фото с племянником и мамой, которую очень мило поздравил с днем рождения.

"Моя любимая Мамочка. Наша душа , наша любовь , наша семья-все связанно с тобой.За этой улыбкой скрыто так много всего, столько разного пережито...Для меня ты самая нежная и самая строгая , люблю безгранично. Когда наблюдаю за тобой вспоминаю советское кино с Дорониной, улыбаюсь. С днем рождения Мамуля, каждый твой год сохраняет мне детство и жизнь", - написал под фото режиссер.

А в своей Instagram Stories Алан Бадоев показал папу, готорый готовит семейный ужин.

Алан попытался узнать у отца рецепт блюда, однако тот сказал, что это будет стоить слишком дорого.