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Рита Ора примерила сексуальный образ

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Рита Ора
22:48 Пн, 2 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американская певица Рита Ора любит делать подписчикам страницы Instagram пикантные сюрпризы. Так, звезда решила по-особенному поздравить всех с Пасхой.

Для соблазнительной фотосессии певица выбрала образ пасхального кролика. Однако обычный костюм, конечно же, Ора не примерила. Зато звезда позировала перед камерой в белых трусах с кружевом и сиреневом топе. Розово-белые уши на голове создали пасхальный "лук".

Стоит отметить, что Рита Ора выглядит роскошно, а ее пресс можно с легкостью назвать идеальным. Замечательный загар, стильные украшения и макияж подходили звезде. К фотосессии она подошла креативно, поэтому взяла сладости и ела их, как кролик.

"Счастливой Пасхи",– лаконично написала певица.

Такое соблазнительное поздравление оценили сторонники Риты Оры. "Есть ли что-то лучше в мире, чем Рита Ора, которая ест пасхальные яйца из шоколада?", "Такой красивый кролик", "Это лучшая картинка поедания сладостей", "Горячая", – не сдерживали эмоций подписчики певицы.

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Новости шоу бизнеса, Образ, Пасха, Пасхальный кролик, Певица, Рита Ора.
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