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Иван Дорн опубликовал юношеское фото Рождена Ануси

Иван Дорн
08:44 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Завидный Холостяк страны Рожден Ануси рассказал о том, как над ним поглумился известный певец Иван Дорн.

Украинский певец, режиссер и главный Холостяк страны Рожден Ануси дал интервью для "Светской жизни", в котором рассказал о том, каково это быть самым желанным мужчиной страны.

Когда Катерина Осадчая спросила у Рождена о том, как относятся его коллеги-музыканты к участию в "Холостяке", певец рассказал веселую историю.

"Была очень смешная шутка. Ваня Дорн выставил мою очень старую фотографию детскую, где я в кепке, такой, скажем, молодой рэпер с длинными волосами. Косички у меня тогда были заплетены назад. Мне было, наверное, лет 16. И внизу подписал, что это новый Холостяк." , - поделился певец.

Для Рождена до сих пор остается загадкой, где Ваня взял снимок: "Конечно, я с самого начала немножко расстроился, потому что, почему у меня нет этой фотографии? Я сам хотел выложить ее в интернет".

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Новости шоу бизнеса, Иван Дорн, Певец, Рожден Ануси, Холостяк, Юношеское фото.
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