Ченнинг Татум и Дженна Деван подали на развод

Актер Ченнинг Татум и Дженна Деван приняли решение развестись после 9 лет брака, имея общую дочь. Об этом они сообщают в соцсетях.

"Привет, мир! Итак, у нас есть кое-что, чем мы бы хотели поделиться. Начнем с того, что нам кажется странным, что мы должны рассказывать о подобных вещах всему миру, но это результат той жизни, которую мы выбрали и которой признательны. Мы живем в невероятный момент времени, когда факты легко исказить. Так вот, мы хотим, чтобы вы знали правду. Мы решили расстаться. Мы так долго любили друг друга и совершили волшебное путешествие вместе. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему любим друг друга, но эта любовь ведет нас разными путями. В основе нашего решения не заложены секреты и неприятные события – просто два друга поняли, что пришло время помочь друг другу стать счастливыми. Мы все еще семья и останемся преданными и любящими родителями для Эверли", - говорится в сообщении, которое они опубликовали на своих страницах в Instagram.

Публикация от Channing Tatum (@channingtatum) 2 Апр 2018 в 6:13 PDT

Что печально - еще 19 марта Татум опубликовал милое фото с женой, где они явно поиграли с дочкой, и все измазаны красками и маркерами.

Фанаты просто в шоке от новости, и постоянно пишут в аккаунтах пары о поддержке, а также спришивают о причинах.

Напомним, Ченнинг Татум и Дженна Деван познакомились в 2006 году на съемках мелодрамы "Шаг вперед". Актеры начали встречаться и спустя три года поженились.

В мае 2013 года у Татума и его возлюбленной родилась дочь, которую счастливые родители назвали Эверли Элизабет Мэйзелл Татум. В сентябре 2017 появились слухи, что супруги ждут второго ребенка. Даже были фото, где у Дженны якобы округлившийся живот, но потом она все опровергла.