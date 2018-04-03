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Кейт Миддлтон и принц Уильям до сих пор не знают пол третьего ребенка

Кейт Миддлтон и принц Уильям
14:57 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: По традиции, будущие родители не должны сообщать миру пол ребенка до его рождения.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые сейчас ожидают третьего ребенка, не хотят знать его пол.

Как правило, члены королевской семьи не раскрывают пол ребенка до самого конца, но узнают его еще в процессе беременности. Однако Кейт и Уильям решили, что торопиться им некуда.

У пары уже есть двое детей: сын Джордж и дочь Шарлотта, поэтому у них нет никаких предпочтений по поводу пола третьего ребенка, который станет пятым в очереди на английский престол.

"Кейт официально находится в декретном отпуске до осени, - сообщает инсайдер. Она пока не знает пол ребенка, но, скорее всего, выяснит в ближайшее время. Быть совсем не подготовленными к рождению малыша они не хотят. Все сейчас очень волнуются, в том числе и дети пары. Они понимают, что скоро в их доме появится братик или сестричка".

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Новости шоу бизнеса, Беременность, Кейт Миддлтон, Пол ребенка, Принц Уильям, Ребенок.
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