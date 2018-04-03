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Певица Наргиз Закирова рассказала о жестокости бывшего мужа

Наргиз Закирова
16:13 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная исполнительница Наргиз Закирова призналась, что была жертвой домашнего насилия.

Певица Наргиз Закирова, прославившаяся на всю Россию участием в музыкальном шоу "Голос", рассказала журналистам о жестокости второго мужа. Горе-супруг не стеснялся пускать в ход не только руки, но и ноги.

Сейчас Закирова работает с известным продюсером Максимом Фадеевым, ее армия поклонников разрастается с каждым днем, а карьера пребывает на пике. Однако еще не так давно жизнь исполнительницы была сущим адом, сопровождающимся зверским домашним насилием.

Второй брак Закировой дал трещину во время беременности. Горе-супруг сильно толкнул жену, упавшую и ударившуюся головой о стену. Певица простила мужа и понадеялась на лучшее. Однако со временем ситуация лишь усугубилась. Работая в одном из ресторанов США, Наргиз получила от гостей приглашение сесть за стол. Девушка тактично отказалась, однако супруг все равно решил наказать жену за общение с посторонними мужчинами. Сначала он нанес удар кулаком в челюсть, а после стал жестоко избивать ногами, пожаловалась журналистам Закирова.

Этого исполнительница уже не смогла простить второму мужу, подав на развод. Сейчас в жизни звезды отечественного шоу-бизнеса все хорошо. Получив широкую популярность на шоу "Голос", она успешно строит сольную карьеру.

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Новости шоу бизнеса, Голос страны, Личная жизнь Наргиз Закировой, Максим Фадеев, Муж Наргиз Закировой, Наргиз Закирова.
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