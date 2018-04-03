Социальные сети, в особенности Инстаграмм, постоянно требуют от пользователей активности, смекалки и новаторства - только так можно оставаться в топе.

Социальные сети, в особенности Инстаграмм, постоянно требуют от пользователей активности, смекалки и новаторства - только так можно оставаться в топе и приумножать своих подписчиков. Заурядные фотографии уже давно никому не интересны, даже подписчики путешественников требуют от блогеров большего, а не просто красивейших пейзажей и фото нестандартной еды. Чтобы оставаться в топе блогеры способны на действительно сумасшедшие поступки. Ради нескольких лишних тысяч лайков блогеры вынуждены придумывать нечто действительно шокирующее и необычное, то, что не оставит равнодушным никого, кому на глаза попадется это фото. И ради всего святого, даже не думайте повторять их!