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Дочь Умы Турман снялась в фотосессии для журнала Elle

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Майя Турман-Хоук
07:47 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Дочь голливудской актрисы Умы Турман снялась для модного глянца.

Майя Турман-Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, стала героиней нового выпуска журнала Elle и рассказала в интервью о своем отношении к славе родителей и их профессии.

В последнее время Майя все чаще появляется на светских мероприятиях и делает первые шаги в актерской карьере – недавно она пополнила каст нового сезона "Очень странных дел".

Майя также снималась в мини-сериале "Маленькие женщины" и ради работы актрисой бросила учебу в школе Джулиард. Несмотря на свое желание продолжить дело своих звездных родителей, Майя не в восторге от всего того, что сопровождает голливудских актеров.

"Мир знаменитостей, славы и популярности, который соприкасается с миром искусства, мне не интересен", – говорит девушка. Она призналась, что съемки даются ей легко, но перед каждыми съемками она обязательно советуется с родителями, которые гораздо более опытны в этом деле. Майя добавляет, что ее очень интересует именно творческая часть профессии, а вот становиться звездой шоу-бизнеса она совсем не хочет.

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Новости шоу бизнеса, "Маленькие женщины, Итан Хоук, Майя Турман-Хоук, Очень странные дела, Ума Турман.
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