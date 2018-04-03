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Родственник Кейт Миддлтон попал в громкий секс-скандал

Дэвид Мэтьюз
22:08 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Свекра сестры Кейт Миддлтон обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.

Отец мужа Пиппы Миддлтон попал в громкий секс-скандал. Вся Великобритания удивлена арестом мужчины из-за обвинения в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

74-летнего миллиардера Дэвида Мэтьюза задержали во Франции. Полиция пока не разглашает детали уголовного дела. Однако, по словам инсайдеров, свекра Пиппы Миддлтон обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Ни возраст, ни имя потерпевшей не разглашают.

Арест провели 27 марта во французском аэропорту Орли. Против Дэвида Мэтьюза открыли уголовное производство.

"Я могу подтвердить, что 27 марта Дэвид Мэтьюз был арестован полицейскими по защите несовершеннолетних. После этого Государственная прокуратура Парижа начала судебное расследование",– отметил представитель французского суда.

По информации СМИ, преступление миллиардер совершил в конце 90-х. Дэвид Мэтьюз опровергает все обвинения и называет их ложными.

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Новости шоу бизнеса, Дэвид Мэтьюз, Пиппа Миддлтон, Скандал с Дэвидом Мэтьюзом.
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