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Пэрис Хилтон опубликовала архивные фото с домашним любимцем

Пэрис Хилтон
20:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В честь Национального дня хорька в Америке Пэрис Хилтон выложила снимок себя 14-летней с этим питомцем.

Популярная американская певица, актриса и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон поразила поклонников Instagram архивным фото. Не все пользователи сети узнали знаменитость.

Пэрис Хилтон, которая недавно посетила Львов со своим женихом Крисом Зилкой, вернулась в имение в Калифорнии. Звезда поностальгировала по прошлому, показав архивное фото из семейного альбома.

Певица опубликовала в социальной сети кадр с празднования 14-летия. Судя по фото, несовершеннолетняя Пэрис Хилтон уже активно пользовалась косметикой, к тому же предпочитала выразительный макияж. На снимке певица позирует перед камерой с подарком на день рождения.

"На свое 14-летие получила своего первого хорька. Я назвала его Золушкой", – поделилась Пэрис Хилтон.

Сообщение не случайно появилось в блоге певицы. Таким образом Пэрис Хилтон отметила Национальный день хорька в Америке. Немного позже знаменитость опубликовала еще одно фото с хорьком, но на нем она уже взрослее.

Сторонники были очарованы милым подростковым фото, а некоторые из них даже рассказали свои истории о домашних любимцах.

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Новости шоу бизнеса, Крис Зилка, Национальный день хорька, Национальный день хорька в Америке, Пэрис Хилтон.
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