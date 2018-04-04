Мама Селены Гомес не обсуждает с дочкой Джастина Бибера

Недавно, инсайдеры сообщили, что Селена Гомес и Джастин Бибер окончательно расстались. И Гомес, и Бибер отказываются делиться подробностями личной жизни, а вот мама певицы, продюсер Мэнди Тифи, с удовольствием рассказала о расставание дочери с певцом.

Мэнди косвенно подтвердила разрыв пары, но также не стала раскрывать деталей.

"Мы с дочерью не обсуждаем это", — объяснила Тэфи.

Интересно, что инсайдеры утверждали, что одной из причин расставания Селены и Джастин стала неприязнь матери Гомес к бойфренду дочери.

История любви Селены и Джастина началась еще в 2010 году. Поэтому все сомневаются, что расставание продлится долго. Инсайдеры распространяют слухи, что Бибер и Гомес скоро снова будут вместе.