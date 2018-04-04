Пэрис Хилтон и Крис Зилка подпишут брачный договор

К своим 37 годам Пэрис Хилтон из реалити-звезды успела превратиться в весьма успешную бизнес-леди: Пэрис – владелица 50 магазинов, 19 различных линий одежды, аксессуаров, косметики и парфюмерии и состояния в размере порядка 300 млн долларов. Не удивительно, что, как бы громко и регулярно Хилтон не признавалась в любви своему будущему мужу, это состояние Пэрис будет оберегать: перед свадьбой влюбленные заключат брачный договор, о чем уже сообщили публично.

Юристы звездной пары работают над составлением брачного договора, по поводу которого будущий муж Пэрис, актер Крис Зилка, сказал следующее: "Во-первых, любой джентльмен, который женится на очень богатой и успешной бизнес-леди, не был бы джентльменом, если бы не предложил брачный договор, так что, конечно, и у нас он будет. Это должно было остаться между нами, но ладно".

Интересно, что сама Пэрис настроена куда менее реалистично, чем ее будущий супруг: она считает, что им с Крисом договор не нужен: "Нам не нужен брачный договор, потому что мы будем вместе всю жизнь".