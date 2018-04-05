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Победившая рак Шэннен Доэрти рассказала о неутешительных анализах

Шэннен Доэрти
10:06 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Шэннен Доэрти борется с раком уже в течение трех лет.

46-летняя актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шэннен Доэрти, которая уже три года борется с раком молочной железы разместила на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о последних результатах анализов:

"Анализы и результаты. Некоторые показатели в норме, а другие…повышены. Просто означает, что я снова пройду осмотр и еще один тест. Но даже после этого известия я остаюсь позитивной и переоцениваю свою жизнь.

Это, безусловно, позволяет оценить перспективу и напоминает вам о том, что вы узнали благодаря своему "путешествию" с раком. И я иногда нуждаюсь в обновлении. Как я уже говорила, рак меняет вашу жизнь так, как никто никогда не мог себе представить, во всех сферах жизни. Ах, да, и витамин D ... мне его нужно побольше", – написала в своем микроблоге актриса. Также Шэннен добавила хештег "до сих пор борется с раком".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Анализы, Неутешительные анализы, Рак, Шеннен Доэрти.
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