Победившая рак Шэннен Доэрти рассказала о неутешительных анализах

46-летняя актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" Шэннен Доэрти, которая уже три года борется с раком молочной железы разместила на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о последних результатах анализов:

"Анализы и результаты. Некоторые показатели в норме, а другие…повышены. Просто означает, что я снова пройду осмотр и еще один тест. Но даже после этого известия я остаюсь позитивной и переоцениваю свою жизнь.

Это, безусловно, позволяет оценить перспективу и напоминает вам о том, что вы узнали благодаря своему "путешествию" с раком. И я иногда нуждаюсь в обновлении. Как я уже говорила, рак меняет вашу жизнь так, как никто никогда не мог себе представить, во всех сферах жизни. Ах, да, и витамин D ... мне его нужно побольше", – написала в своем микроблоге актриса. Также Шэннен добавила хештег "до сих пор борется с раком".