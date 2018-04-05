Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Савченко проверят на "детекторе лжи" Савченко проверят на "детекторе лжи"
Новости: ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день
X

"Мастер Шеф Подростки" 10 выпуск: юные кулинары готовили для своих родных (Видео)

Мастер Шеф Подростки
10:54 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса: 4 апреля на канале СТБ вышел 10 выпуск кулинарного шоу "Мастер Шеф Подростки".

В новом выпуске участников ожидали два интересных конкурса. В первом испытании кулинары готовили для своих родственников. Судьи предложили участникам удивить гостей своими навыками и приготовить для них изысканный обед. А родители, в свою очередь, должны были проголосовать за понравившуюся команду.

В этом конкурсе участвовали две команды: команда красных под руководством Юрия Турчина и команды синих под руководством Насти Кобыляцкой.

В первом конкурсе по итогам родительского голосования победила команда красных со счетом 15:9. А в команде синих определили виновную в поражении команды Татьяну Куриленко, которая впервые в проекте наконец-то надела черный фартук.

 

Второе испытание - кулинары-подростки прошли с коробками-загадками. На этот раз готовили родители под руководством детей. Для многих взрослых рецепты блюд были не знакомы, они готовили их впервые.

Для Ярика Вархоляка, Артура Маляренко, Жени Антощук и Саши Шульги вердикт стал неутешительным. Они получили черные фартуки. По мнению жюри, их основная ошибка состояла в том, что они не смогли найти общий язык с родителями и правильно донести рецепты. Мама Тани принесла триумф победы для своей дочери, так как благодаря приготовленному ею блюду "Тирамису" Таня сняла черный фартук.

 

По результатам двух испытаний черные фартуки надели четверо участников - Ярик "Депутат" Вархоляк, Евгения Антощук, Артур Маляренко и Саша Шульга. На битве "черных фартуков" юные кулинары боролись за право остаться в проекте, готовя в экстремальных условиях ограниченного времени и жесткой конкуренции, точно как и на профессиональной кухне. И сегодня участникам необходимо приготовить уже не одно, а целых четыре блюда, тратя на каждое по 15 минут.

Кто и какое блюдо будет готовить, определяли лидеры каждого этапа. Авторы худших блюд получали черные флажки, от количества которых зависело, покинет участник проект или нет. Для определения первого лидера судьи провели экспресс-битву, по итогам которой победил Ярик Вархоляк. Именно он первым и распределил блюда между остальными "черными". Каждый участник готовил по одному блюду, которое ему определили другие обладатели черных фартуков.

На первом этапе автором худшего блюда стал Саша Шульга. После прохождения второго этапа черный флажок получила Женя Антощук. В третьем этапе проиграл Артур Маляренко. На четвертом, завершающем, этапе худший соус приготовил Ярик. У каждого из участников было по одному черному флажку.

 

По правилам конкурса, все четверо могли бы поехать домой, если бы судьи не выделили еще один худший соус. И его автором была Женя Антощук.Именно она покинула проект в 10 выпуске.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 1 сезон, 10 выпуск, 4 апреля, Видео, Кулинарное шоу, Мастер шеф подростки, Мастер-шеф, Подростки, Участники, Шоу.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Роскошная Амаль Клуни ошеломила стильным образом Пэрис Хилтон и Крис Зилка подпишут брачный договор Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой в интересном комбинезоне

Последние новости

Стала известна причина расставания Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн Против кого Харьков? "Шахтер" и болельщики "Динамо" обменялись "любезностями" Макс Барских выпустил клип на песню "Сделай громче" (Видео)
Сегодня читают
01 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
02 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
03 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
04 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
05 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
Новости сегодня
12:05 NASA показало активность солнечной системы (Видео)
12:04 Посол Канады: Мы хотим, чтобы антикоррупционные органы работали более слаженно
11:55 "Челси" нужен тренер "Монако"
11:55 Певица Ольга Серябкина намекнула на свою беременность
11:45 Луценко: В Украине нет госслужб состоящих только из законопослушных граждан
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На учениях подорвались трое нацгвардейцев На учениях подорвались трое нацгвардейцев
Новости: Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов
Новости: Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту
Новости: Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи
Добавить комментарий
0