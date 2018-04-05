"Мастер Шеф Подростки" 10 выпуск: юные кулинары готовили для своих родных (Видео)

В новом выпуске участников ожидали два интересных конкурса. В первом испытании кулинары готовили для своих родственников. Судьи предложили участникам удивить гостей своими навыками и приготовить для них изысканный обед. А родители, в свою очередь, должны были проголосовать за понравившуюся команду.

В этом конкурсе участвовали две команды: команда красных под руководством Юрия Турчина и команды синих под руководством Насти Кобыляцкой.

В первом конкурсе по итогам родительского голосования победила команда красных со счетом 15:9. А в команде синих определили виновную в поражении команды Татьяну Куриленко, которая впервые в проекте наконец-то надела черный фартук.

Второе испытание - кулинары-подростки прошли с коробками-загадками. На этот раз готовили родители под руководством детей. Для многих взрослых рецепты блюд были не знакомы, они готовили их впервые.

Для Ярика Вархоляка, Артура Маляренко, Жени Антощук и Саши Шульги вердикт стал неутешительным. Они получили черные фартуки. По мнению жюри, их основная ошибка состояла в том, что они не смогли найти общий язык с родителями и правильно донести рецепты. Мама Тани принесла триумф победы для своей дочери, так как благодаря приготовленному ею блюду "Тирамису" Таня сняла черный фартук.

По результатам двух испытаний черные фартуки надели четверо участников - Ярик "Депутат" Вархоляк, Евгения Антощук, Артур Маляренко и Саша Шульга. На битве "черных фартуков" юные кулинары боролись за право остаться в проекте, готовя в экстремальных условиях ограниченного времени и жесткой конкуренции, точно как и на профессиональной кухне. И сегодня участникам необходимо приготовить уже не одно, а целых четыре блюда, тратя на каждое по 15 минут.

Кто и какое блюдо будет готовить, определяли лидеры каждого этапа. Авторы худших блюд получали черные флажки, от количества которых зависело, покинет участник проект или нет. Для определения первого лидера судьи провели экспресс-битву, по итогам которой победил Ярик Вархоляк. Именно он первым и распределил блюда между остальными "черными". Каждый участник готовил по одному блюду, которое ему определили другие обладатели черных фартуков.

На первом этапе автором худшего блюда стал Саша Шульга. После прохождения второго этапа черный флажок получила Женя Антощук. В третьем этапе проиграл Артур Маляренко. На четвертом, завершающем, этапе худший соус приготовил Ярик. У каждого из участников было по одному черному флажку.

По правилам конкурса, все четверо могли бы поехать домой, если бы судьи не выделили еще один худший соус. И его автором была Женя Антощук.Именно она покинула проект в 10 выпуске.