Стала известна причина расставания Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн

Стало известно, что Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн рассталась после девяти лет брака. Об этом актеры объявили лично на своих страницах в соцсетях.

Как сообщают инсайдеры, брак знаменитостей давно висел на волоске. Издание Page Six сообщило возможные причины развода звездной пары.

"Дженна считала, что Ченнинг не работал как следует над их отношениями, и была обеспокоена его успехом в карьере. Чтобы идти на уступки, Ченнингу приходилось часто отказываться от съемок. Конфликты были неминуемы", – сообщил источник.

Карьера Ченнинга Татума стремительно развивается. За последние годы он успел сняться у Тарантино в "Омерзительной восьмерке" и у Беннетта Миллера в "Охотнике на лис".

За прошлый год его фильмография пополнилась 5 картинами, тогда как у Дженны в послужном списке сериалы и роли второго плана.