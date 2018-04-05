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Стала известна причина расставания Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн
11:17 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн рассталась после девяти лет брака.

Стало известно, что Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн рассталась после девяти лет брака. Об этом актеры объявили лично на своих страницах в соцсетях.

Как сообщают инсайдеры, брак знаменитостей давно висел на волоске. Издание Page Six сообщило возможные причины развода звездной пары.

"Дженна считала, что Ченнинг не работал как следует над их отношениями, и была обеспокоена его успехом в карьере. Чтобы идти на уступки, Ченнингу приходилось часто отказываться от съемок. Конфликты были неминуемы", – сообщил источник.

Карьера Ченнинга Татума стремительно развивается. За последние годы он успел сняться у Тарантино в "Омерзительной восьмерке" и у Беннетта Миллера в "Охотнике на лис".

За прошлый год его фильмография пополнилась 5 картинами, тогда как у Дженны в послужном списке сериалы и роли второго плана.

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Новости шоу бизнеса, Дженна Дьюэнн, Отношения, Причина, Причина расставания, Расставания, Ченнинг Татум.
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