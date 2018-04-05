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Ким Кардашян опубликовала милый снимок всей своей семьи

Ким Кардашян
12:21 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашян впервые опубликовала фото своей семьи.

Знаменитая американская модель и актриса Ким Кардашян часто удивляет своих поклонников откровенными кадрами из жизни. Однако супружеские отношения звезды редко осветляются на странице в Instagram.

Хотя Ким Кардашян ведет активно свой блог, впервые знаменитая американка показала фото своей семьи. По ее словам, сделать семейный снимок было непросто, ведь заставить детей по-взрослому позировать на камеру невозможно.

Однако, модели это удалось. На фото Ким Кардашян и ее муж Канье Уэста стоят рядом с тремя детьми. На руках у звездной мамы лежит дочь Чикаго, которой исполнилось всего 2 месяца. Наряду с родителями стоят очаровательная 4-летняя Норт и 2-летний Сейнт.

"Не думаю, что вы действительно понимаете, как трудно сделать хороший семейный снимок. Вот что получилось, прежде чем наши дети заплакали. Кажется, я тоже плакала", – трогательно написала Ким Кардашян.

Известно, что снимок звездная пара сделала во время празднования Пасхи. Ким Кардашян вместе со всей семьей отметили христианский праздник в имении матери звезды – Крис Дженнер.

Это уже своеобразная традиция, поскольку в 2017 году супруги тоже позировали на Пасху перед камерой, однако тогда у пары было 2 детей.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Дети, Ким Кардашьян, Семья, Фото.
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