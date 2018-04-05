Василий Вирастюк станет участником в шоу "Зважені та щасливі"

Телеканал СТБ приступает к съемкам восьмого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году бороться за здоровую и счастливую жизнь будут родители и дети.

В новом сезоне будет худеть заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" и неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк.

"Скажу честно, самому тренироваться сложно. А на проекте "Зважені та щасливі" есть возможность худеть в компании. Это всегда веселее и эффективнее, когда кто-то подбадривает, подстегивает, – радуется Василий. – Я не ставлю себе цель достичь какой-то определенной цифры. Я просто хочу сбросить вес, чтобы мне было комфортно сидеть, стоять, чтобы было хорошее самочувствие".

"Нам понравился опыт прошлого сезона – когда наравне с участниками худеет известная в Украине персона. И мы рады, что Василий откликнулся на наше предложение принять участие в проекте, – комментирует Директор ТО, которое производит "Зважені та щасливі", Евгений Туник. – У Василия особенный тип телосложения, очень много мышц. Но статус самого сильного человека в мире не отменяет того, что у обладателя этого титула могут быть проблемы с весом или здоровьем. Василий сам видит, что кое-что лишнее нужно убирать, и готов это делать вместе с парами нового сезона".

Тренеры шоу – Вячеслав и Марина Узелковы – уже готовятся к встрече со своими новыми подопечными. Под чьим руководством будет худеть Василий Вирастюк, и с кем в паре он придет на проект, пока неизвестно.

Съемки стартуют в апреле и продлятся до середины лета. Премьера нового сезона шоу "Зважені та щасливі" в эфире СТБ традиционно состоится осенью 2018 года.