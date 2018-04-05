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Поклонники не узнали Сергея Бабкина из-за смены имиджа

Сергей Бабкин
22:01 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярного украинского певца и звездного тренера проекта "Голос країни" Сергея Бабкина не узнали после смены имиджа.

Знаменитость опубликовала фото в Instagram, поздравив всех с Чистым четвергом. Накануне Пасхи Сергей Бабкин удивил поклонников кардинально новым образом. Певец позировал перед камерой в кепке, очках и спортивной одежде. Однако не это стало неожиданностью для украинцев. Сергей Бабкин полностью сбрил свою бороду.

 

Чистое небо, чистые мысли, Чистый четверг. С праздником, – написал Сергей Бабкин.

Новый образ звезды изрядно смутил подписчиков в социальной сети. Люди не узнали Сергея Бабкина и отметили, что он выглядит совсем иным. "Не узнала, если бы не прочитала, что это Сергей Бабкин", "Я вообще не узнала с первого взгляда. Борода таки добавляет возраст", "Помолодел на 15 лет", "Сергей, это точно вы?", "Кто это?", – смущенно писали подписчики певца.

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Новости шоу бизнеса, Внешность, Имидж, Образ, Поклонники, Сергей Бабкин, Фото.
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