Поклонники не узнали Сергея Бабкина из-за смены имиджа

Знаменитость опубликовала фото в Instagram, поздравив всех с Чистым четвергом. Накануне Пасхи Сергей Бабкин удивил поклонников кардинально новым образом. Певец позировал перед камерой в кепке, очках и спортивной одежде. Однако не это стало неожиданностью для украинцев. Сергей Бабкин полностью сбрил свою бороду.

Чистое небо, чистые мысли, Чистый четверг. С праздником, – написал Сергей Бабкин.

Новый образ звезды изрядно смутил подписчиков в социальной сети. Люди не узнали Сергея Бабкина и отметили, что он выглядит совсем иным. "Не узнала, если бы не прочитала, что это Сергей Бабкин", "Я вообще не узнала с первого взгляда. Борода таки добавляет возраст", "Помолодел на 15 лет", "Сергей, это точно вы?", "Кто это?", – смущенно писали подписчики певца.