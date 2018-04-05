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Медики прооперировали мужа Елизаветы II

Елизавета II
22:37 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Мужа королевы Великобритании Елизаветы II прооперировали 4 апреля.

Медицинское вмешательство провели в британской больнице Короля Эдварда VIII. 4 апреля стало известно, что 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали в одном из британских госпиталей.

Из-за проблем со здоровьем член королевской семьи пропустил несколько публичных мероприятий, в частности, Пасхальную службу. Представители Елизаветы II сообщили общественности, что герцогу Филиппу сделают операцию на бедре.

Сейчас медики сообщили, что операция прошла успешно. Мужу Елизаветы II заменили один из суставов. Процедура была запланирована заранее, а перед медицинским вмешательством герцог Филипп прошел тщательное обследование. Состояние мужчины стабильное.

"Его Королевское Высочество пробудет в больнице несколько дней. Он находится в комфортных условиях и в хорошем настроении", – заверили представители королевской семьи.

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Новости шоу бизнеса, Елизавета II, Медики, Муж Королевы, Операция, Эдинбургский Филипп.
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