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Как Рита Ора выглядела в детстве

Рита Ора
17:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная американская певица Рита Ора не перестает удивлять подписчиков в социальной сети Instagram.

Звезда то демонстрирует стройную фигуру в купальнике, то показывает элегантные наряды или новую музыкальную работу. А в этот раз звезда еще и показала, как она выглядела в детстве.

Фото звезда опубликовала после того, как ее мама Вера Ора распространила фото с детского сада. Архивный снимок был сделан во время празднования Пасхи в Нью-Йорке.

С Пасхой, моя доченька. И всех тоже с праздником! Рита в 7 лет в желтом платье с собственными 2 охранниками в черных костюмах, – прокомментировала снимок Вера Ора.

Фотография навеяла воспоминания у певицы, поэтому она решила опубликовать свое архивное фото, где ей около 3 лет. Милые кудряшки, круглые щечки и короткая стрижка – такой имидж имела маленькая Рита Ора. На снимке будущая звезда позирует в клетчатом сарафане и теплой кофте. Родители знаменитости сфотографировали ее на фоне больших вазонов.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Детство, Знаменитость, Рита Ора, Фото.
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