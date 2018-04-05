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Синди Кроуфорд поделилась информацией о карьере и детях

Синди Кроуфорд
20:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Супермодель Синди Кроуфорд украсила обложку майского номера журнала Town & Country.

Пик популярности Синди приходится на 90-е года, однако она до сих пор участвует в съемках и показах.

Синди Кроуфорд для Town & Country 52-летняя позировала в нарядах новых коллекций брендов как Prada, Oscar de la Renta и Valentino. Автором фотосессии стал Виктор Демаршелье, младший сын легендарного французского фотографа Патрика Демаршелье.

Кроме модной съемки, Кроуфорд дала интервью Town & Country, в котором рассказала о своей карьере и успехе 16-летней дочери Кайи Гербер.

О карьере

Синди призналась, что не ожидала, что ее карьера в модельном бизнесе будет продолжаться столь долго.

"Когда мне было 20, я думала, что моя карьера продлится максимум 10 лет. Прошло много лет, но я все еще здесь", – рассказывает модель.

Про обнаженные фотосессии

"Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься", – говорит звезда.

О детях

Кроуфорд вспомнила и о модельной карьере своих детей – 16-летней Кайи Гербер, которая уверенно покоряет мировые подиумы, а также 18-летнего Пресли Гербера, который работает и моделью и фотографом.

По словам звезды, она активно участвует в развитии карьеры своих детей в моделинге и признается, что пока они не достигнут определенного возраста, хочет контролировать их действия.

"У них есть собственные агенты, но в течение первого года я контролировала все процессы на 100 процентов. Конечно же, я хочу дать им возможность управлять их собственной карьерой, но пока они не готовы к этому. Сейчас каждое их действие происходит с моего согласия и, конечно, меня это успокаивает ", – делится Синди.

Кроуфорд также рассказала, какие профессиональные советы дает потомкам. В частности, она старается быть примером для Кайи и Пресли.

"Дети не всегда вас слушают, но они всегда следят за тем, что вы делаете. Если вы вежливы с людьми, они учатся быть вежливыми. Если для вас в приоритете время в семейном кругу, то для них совместное времяпрепровождение станет нормой. Если я буду постоянно критиковать себя на глазах у своих детей и говорить, что я постарела, у меня много морщин, я не могу съесть этот кусочек торта, потому что стану толстой, то они будут вести себя точно так же. Вы всегда будете для них примером ", – добавляет она.

Об отношении к деньгам

Кроуфорд вспомнила, как ей приходилось тяжело работать, чтобы помогать своей семье. Она работала на кукурузных полях, получая 4 доллара в час, пока не начала модельную карьеру в 17 лет и стала зарабатывать по 1000 долларов в день.

"Моим детям очень повезло, потому что деньги не являются для них мотивирующим фактором в этот момент их жизни. Однако, деньги были мотивацией для меня, когда я начала свою карьеру. Я все время чувствовала ответственность перед своей семьей и работала все время", – отметила Кроуфорд.

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Новости шоу бизнеса, Дети, Знаменитость, Интервью, Карьера, Кроуфорд, Семья.
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