Известная американская модель и актриса Эмили Ратажковски позагарала на Ямайке.

Известная американская модель и актриса Эмили Ратажковски позагарала на Ямайке. Островная страна в Карибском море запомнится манекенщицы яркими снимками. Эмили Ратажковски активно ведет блог в социальной сети Instagram. Ежедневно она публикует фотографии из своей жизни, съемок и отдыха. Звезда гордится своими аппетитными формами, поэтому не стесняется позировать даже обнаженной. Так, Эмили Ратажковски поделилась с подписчиками кадрами с солнечного отдыха в островной стране Ямайка. Манекенщица загорала на скалистом пляже и примерила минимум три купальника. Как всегда, Эмили Ратажковски выглядела роскошно, демонстрируя идеально стройную фигуру. Известно, что остановилась американская модель в Rockhouse Hotel, на побережье Карибского моря. Один день отдыха в отеле стоит от 400 долларов. Эмили Ратажковски поехала на Ямайку в сопровождении своего супруга – продюсера и актера Себастьяна Бор-Макларда.