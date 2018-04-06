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Виталий Козловский поделился снимками с отдыха

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Виталий Козловский
03:12 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певец провел отпуск в Амстердаме.

Виталий Козловский после расставания со своей возлюбленной Раминой Эсхакзай долгое время находился в некой депрессии. Однако музыкант сумел найти выход из этого состояния и стал активно путешествовать. И вот недавние снимки певца из Амстердама вызвали немалый восторг у его поклонников.

Украинский певец Виталий Козловский отправился в путешествие по Голландии. Так, остановкой артиста стал город Амстердам, снимками из которого он поделился со своими поклонниками.

Судя по кадрам, которые опубликовал Козловский в Инстаграм, он наслаждается отдыхом и пребывает в небывалом восторге от города.

К слову, подписчики Виталия также радуются прекрасному настроению своего кумира и предвкушают скорый выход его нового альбома, на который, как они считают, Козловского вдохновят путешествия.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Виталий Козловский, Звезды, Знаменитости, Певец, Фото.
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