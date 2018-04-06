Мила Кунис приревновала Эштона Катчера из-за сексуальных сцен

Эштон Катчер сейчас снимается в новом сезоне сериала "Ранчо" на Netflix, и его коллега по съемочной площадке Элиша Катберт, которая играет его бывшую девушку, стала яблоком раздора в семье актеров, говорится в издании RadarOnline.

Несмотря на то, что Эштон и Элиша работают вместе с 2016 года, Мила против того, чтобы ее муж снимался в интимных сценах, сообщает изданию инсайдер, приближенный к паре.

"Эштон любит работать с Элишей, и думал, что у них опять будет много сексуальных сцен. Но Мила не смогла допустить такого развития событий", – добавил инсайдер.

Кунис также не принимает во внимание тот факт, что Элиша замужем за канадским хоккеистом Дионом Фанефой, и тоже хотела отказаться от этой роли.

Кстати, это уже не первый случай ревности со стороны Милы. Она видит угрозу для своего мужа в лице бывшей жены Эштона, актрисы Деми Мур.

"Эштон всегда обожал Деми за то, как она прекрасно выглядит, что всегда волновало Милу", – признался инсайдер.