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СМИ назвали новое увлечение Брэда Питта

Брэд Питт
22:50 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Как пишут американские СМИ, 54-летний актер Брэд Питт серьезно увлекся 42-летней Нери Оксман, профессором архитектуры Массачусетского технологического института, художницей и дизайнером.

Инсайдеры отмечают, что Питт очень увлекся профессиональной деятельностью Оксман, пишет Harper's Bazaar.

"Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов – архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, однако Питт увлекается Оксман и ему очень интересно проводить с ней время", – поделился источник.

Нери Оксман

Однако, по словам инсайдеров, дружеские отношения Брэда и Нери вполне могут перерасти в романтические. Актер не скрывает, что ему нравятся сильные и умные женщины.

"Брэд очень увлечен своей новой подругой. Вполне вероятно, что их общение перерастет в нечто больше, поскольку ему всегда нравились умные женщины, с которыми есть о чем поговорить", – добавляет источник. Ранее в СМИ активно обсуждали воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон, на которой он был женат.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Брэд Питт, Знаменитость, Нери Оксман, Новая девушка, Роман, СМИ, Увлечение.
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