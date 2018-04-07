Золотая молодежь из Албании, которые просто купаются в деньгах.

Оказывается, в Албании тоже есть богатые люди. Судя по всему, почти все они живут в столице — городе Тирана. Отпрыски албанских богатеев решили не отставать от собратьев из других стран и завели в Instagram страничку Rich Kids Of Tirana. Там они хвастаются крутыми тачками, кучами бабла и прочими атрибутами роскошной жизни. Многих возмутило то, что мажоры Тираны ничуть не стесняются показывать все это на фоне общей нищеты одной из беднейших стран Восточной Европы. На снимках можно разглядеть плохие дороги, разваливающиеся здания, исписанные граффити, и многое прочее, что на поминает о реальном положении дел в стране, однако все это мало интересует местных представителей «золотой молодежи».