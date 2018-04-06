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Памела Андерсон: Playboy спас мне жизнь

Памела Андерсон
16:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Модель и актриса Памела Андерсон, которая хорошо известна своими работами для мужского журнала Playboy, рассказала интересные детали о временах сотрудничества с журналом и как он повлиял на ее жизнь.

Памела Андресон появлялась на обложке журнала 14 раз. Ее считали одной из любимиц основателя издания Хью Хефнера. Памела Андресон в недавнем интервью сообщила, что работа в Playboy в свое время ей очень помогла.

"В детстве я была болезненно застенчива. Playboy вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь ... У меня был внутренний зажим, от которого хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь" – вспоминает звезда.

Отметим, Памела Андерсон ранее призналась, что в детстве и юности пережила насилие. Она долгое время боролась с психологической травмой. Стоит добавить, что Памела Андресон не слишком любит Голливуд. Она считает жизнь в Голливуде очень жестокой. Голливуд для нее является тем местом, в котором нужно жить по определенным правилам. Сейчас Памела живет во Франции, куда переехала к своему бойфренду Адиль Рами.

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Новости шоу бизнеса, Playboy, Журнал, Знаменитость, Модель, Памела Андерсон.
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