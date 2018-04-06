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Даша Астафьева сходила на рыбалку с мужем Елены Шоптенко

Даша Астафьева
18:26 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Даша Астафьева снова продемонстрировала в своем Instagram фотографии своего хобби. Звезда показала фото с рыбалки.

На этот раз на рыбалку звезда отправилась с Алексеем Ивановым – мужем Елены Шоптенко, которая вскоре впервые станет мамой. Соответствующие фото певица выложила в своем Instagram.

 

"Мы знакомы? Этому послала воздушный поцелуй, потому что он не брит. Спасибо, @kzmr_mlvch, – спонсор нашего благого мата и улыбок", – подписала фотографию Даша. На другой фотографии исполнительница гордо улыбается, демонстрируя улов в виде крупной форели.

 

"Если ты не улыбался месяцев восемь, а сегодня, берешь, только это и делаешь. Спасибо огромное @kzmr_mlvch", – написала под другим изображением Астафьева. На обоих фото звезда отметила супруга Елены Шоптенко. Поклонники предположили, что именно он является автором этих фотографий.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Алексей Иванов, Даша Астафьева, Знаменитость, Модель, муж Елены Шоптенко, Рыбалка.
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