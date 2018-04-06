Ирина Билык в свой день рождения сбежала от поклонников

Сегодня, 6 апреля, свой день рождения празднует Ирина Билык. Известная украинская певица решила не устраивать пышного торжества, а провести время наедине с любимым, подальше от концертной суеты. В этом накануне праздника она призналась журналистам программы "Утро с Интером".

"Я решила уехать на два дня далеко от всех. Хочу просто тихонько походить по улицам, где меня почти не узнают. Это мой любимый способ отдыхать: бродить по незнакомым местам и черпать там вдохновение", – рассказала Ирина Билык.

Певица говорит, что сейчас абсолютно счастлива в семейной жизни. И хотя пара живет на две страны, в день рождения Аслан Ахмадов, отец ее младшего сына Табриза и первый официальный муж, всегда рядом. В этом году они тоже выкроили время для двоих, несмотря на жесткий концертный график, – третий месяц Ирина Билык гастролирует по Украине с туром "Без грима".