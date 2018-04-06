Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поприветствовал расширение санкции против России Порошенко поприветствовал расширение санкции против России
Новости: Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины
Новости: Страстная пятница: почему так называется этот день Страстная пятница: почему так называется этот день
X

Ирина Билык в свой день рождения сбежала от поклонников

Ирина Билык
19:26 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица говорит, что сейчас абсолютно счастлива в семейной жизни.

Сегодня, 6 апреля, свой день рождения празднует Ирина Билык. Известная украинская певица решила не устраивать пышного торжества, а провести время наедине с любимым, подальше от концертной суеты. В этом накануне праздника она призналась журналистам программы "Утро с Интером".

"Я решила уехать на два дня далеко от всех. Хочу просто тихонько походить по улицам, где меня почти не узнают. Это мой любимый способ отдыхать: бродить по незнакомым местам и черпать там вдохновение", – рассказала Ирина Билык.

Певица говорит, что сейчас абсолютно счастлива в семейной жизни. И хотя пара живет на две страны, в день рождения Аслан Ахмадов, отец ее младшего сына Табриза и первый официальный муж, всегда рядом. В этом году они тоже выкроили время для двоих, несмотря на жесткий концертный график, – третий месяц Ирина Билык гастролирует по Украине с туром "Без грима".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, День рождение, Знаменитость, Ирина Билык, Певица, Поклонники.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Энн Хэтэуэй рассказала из-за чего поправилась Злата Огневич и Мария Яремчук на открытии Гранд-Готеля Снимок Насти Каменских в пижаме вызвал споры

Последние новости

"Звездные войны": фильм о молодом Хане Соло покажут в Каннах В Никополе построят солнечную электростанцию на 200 МВт На региональные аэропорты выделят 10 млрд гривень
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Какие части тела никогда не следует трогать руками
03 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
04 Похудение без диет: названы главные советы
05 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
Новости сегодня
20:16 В школе Радомышля обнаружили 1700 патронов
20:13 Гран-при Бахрейна: Райкконен - быстрейший на второй практике
20:10 Дело Скрипаля: конгрессмены США разработали проект санкций против РФ
20:05 Защитник "Шахтера": Тактически "Динамо" сейчас действуют не так, как раньше
20:03 Андрей Данилко признался, почему не общается с родственниками
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля
Добавить комментарий
0