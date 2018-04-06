Элизабет Херли поразила откровенным декольте на дне рождения сына

52-летняя британская актриса Элизабет Херли поразила поклонников новым фото в Instagram. На снимке звезда в довольно откровенном наряде позирует со своим сыном Дэмианом, который, к слову, в тот день праздновал свое 16-летие.

В комментариях некоторые поклонники отметили, что Херли даже в день рождения своего сына решила привлечь внимание именно к себе, надев платье с таким декольте: "Немного неуместный наряд", "Типичная Элизабет, которая, пользуясь моментом показывает всем свои прелести", – написали они.

Ранее поклонников Херли возмутило то, что она также открыто призналась, что Дэмиан часто фотографирует ее в откровенных нарядах. В интервью изданию The Sun Элизабет призналась: "Да, мой сын действительно часто фотографирует меня. Но я иногда "эксплуатирую" для этого и своих друзей".