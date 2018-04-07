Как правильно хранить зимнюю верхнюю одежду

В Украине наступила настоящая весна, а это значит, что теплые шубы и дубленки заменят легкие курточки и пальто. Пряча зимнюю верхнюю одежду в шкаф нужно обязательно знать, как правильно ее хранить, чтобы надеть любимые вещи и в следующем зимнем сезоне.

Не храните шубу в полиэтиленовом пакете или чехле. Без воздуха мех на изделии может осыпаться.

Избегайте прямого попадания солнечных лучей на шубу, особенно из светлого меха. Она могут изменить свой цвет и может появится желтизна.

На дубленках за весь зимний сезон остаются жировые загрязнения, но стирать в стиральной машине этот предмет гардероба ни в коем случае нельзя. Дубленка может стать грубее, деформироваться и дать усадку.

Почистить меховые шубы и дубленки безопасно можно только в химчистке.

В домашних условиях можно стирать только пуховики. Главное смотреть на их маркировку – ручная стирка и 30 градусов.

Важно, чтобы в дальнейшем одежда висела на вешалке в темном месте. Если же в гардеробной места не хватает, в столице можно арендовать специальные боксы для хранения зимних вещей. Площадь таких боксов – 3 квадратных метра. Там соблюдаются все нормы содержания кожаных и меховых вещей – влажность равна 53-60 %, а температура – не более 20 градусов тепла.

Что касается вредителей (моль и т.д.), то в домашних условиях от них лучше защищают ароматизаторы с запахом лаванды.