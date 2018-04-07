Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медреформа в Украине: Гройсман требует отремонтировать все больницы Медреформа в Украине: Гройсман требует отремонтировать все больницы
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Украинцы завоевали две "бронзы" на чемпионате мира среди военных Украинцы завоевали две "бронзы" на чемпионате мира среди военных
Новости: Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху
X

Как правильно хранить зимнюю верхнюю одежду

верхняя одежда
14:50 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Почистить меховые шубы и дубленки безопасно можно только в химчистке.

В Украине наступила настоящая весна, а это значит, что теплые шубы и дубленки заменят легкие курточки и пальто. Пряча зимнюю верхнюю одежду в шкаф нужно обязательно знать, как правильно ее хранить, чтобы надеть любимые вещи и в следующем зимнем сезоне.

Не храните шубу в полиэтиленовом пакете или чехле. Без воздуха мех на изделии может осыпаться.

Избегайте прямого попадания солнечных лучей на шубу, особенно из светлого меха. Она могут изменить свой цвет и может появится желтизна.

На дубленках за весь зимний сезон остаются жировые загрязнения, но стирать в стиральной машине этот предмет гардероба ни в коем случае нельзя. Дубленка может стать грубее, деформироваться и дать усадку.

Почистить меховые шубы и дубленки безопасно можно только в химчистке.

В домашних условиях можно стирать только пуховики. Главное смотреть на их маркировку – ручная стирка и 30 градусов.

Важно, чтобы в дальнейшем одежда висела на вешалке в темном месте. Если же в гардеробной места не хватает, в столице можно арендовать специальные боксы для хранения зимних вещей. Площадь таких боксов – 3 квадратных метра. Там соблюдаются все нормы содержания кожаных и меховых вещей – влажность равна 53-60 %, а температура – не более 20 градусов тепла.

Что касается вредителей (моль и т.д.), то в домашних условиях от них лучше защищают ароматизаторы с запахом лаванды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Верхняя одежда, Зимняя верхняя одежда, Как хранить, Одежда, Советы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

СМИ назвали новое увлечение Брэда Питта Мила Кунис приревновала Эштона Катчера из-за сексуальных сцен Удивительный проект "Если бы все в мире были качками" (Фото)

Последние новости

Чудесные домики, в которых начинаешь верить в сказку (Фото) Гройсман предлагает ужесточить закон о защите бизнеса от "маски-шоу" Найдена жаба, которая сражается усами
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию
Новости сегодня
16:06 Убойные приколы с животными, которым не повезло с фотогеничностью
16:00 Саакашвили нашел работу
15:56 Моуринью: Хотим отсрочить чемпионство "Манчестер Сити" в АПЛ
15:56 Модный дом Louis Vuitton выпустил трекер для багажа
15:44 Модель Кейт Аптон снялась в рекламе белья Yamamay
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0