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Муж звезды "Района Беверли-Хиллз" Дженни Гарт подал на развод

Дженни Гарт
15:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Дженни Гарт, известная по роли Келли Тейлор в популярном сериале "Беверли-Хиллз", готовится к разводу. Документы о разрыве отношений подал ее муж.

46-летней Дженни Гарт никак не везет с партнерами. Это уже третий брак, который актриса пыталась безуспешно сохранить. Ее муж Дэвид Абрамс, который младше Дженни Гарт на 10 лет, все же решил подать документы на развод. Причиной такого радикального решения стали "непреодолимые разногласия".

Как известно, пара познакомилась в 2014 году, когда решились пойти на свидание вслепую. Уже в 2015 году влюбленные объявили о помолвке.

Все просто сложилось так, как должно быть. А я думала: "Мне это (любовь, – ред.) не нужно, я этого не хочу", а оно взяло и пришло ... Он дополняет меня, – счастливо говорила Дженни Гарт после помолвки.

Отношения Дэвида Абрамса с актрисой продлились 3 года. Сейчас Дженни Гарт не комментирует развод и готовится окунуться с головой в работу. Звезду уже пригласили принять участие в новом телепроекте. В СМИ ходят слухи, что актриса будет сниматься в сериале по мотивам "Района Беверли-Хиллз".

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Дженни Гарт, Знаменитость, Муж, Развод, Район Беверли-Хиллз.
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