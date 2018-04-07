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Модель Кайли Дженнер поделилась снимком маленькой дочери

Кайли Дженнер
17:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кайли Дженнер опубликовала новый снимок дочери в своем аккаунте в Instagram.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер поделилась милыми снимками с прогулки. Молодая мама показала, как выглядит ее дочь в коляске, чем покорила социальную сеть Instagram.

Модель и актриса активно ведет свой блог, где публикует кадры из своей жизни. Ежедневно миллионы подписчиков увлекательно комментируют сообщения Кайли Дженнер. Особенно поклонникам модели нравятся очаровательные снимки ее маленькой дочери.

На новых фото ребенок лежит в коляске во время прогулки со звездными родителями – Кайли Дженнер и Трэвисом Скоттом. Девочка сначала смотрит на камеру широко открытыми глазами, а уже на другом снимке сладко спит.

 

Stormi on a walk with mom and dad 4/5/18

Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)

"Сторми на прогулке с папой и мамой", – мыло написала Кайли Дженнер.

 

Sleepy Stormi 4/5/18

Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)

Отметим, что с первых дней жизни Сторми стала большой популярностью. Рождение девочки 1 февраля 2018 года ждали миллионы поклонников шоу "Семейство Кардашян". Поэтому новые снимки Сторми получат немало нежных комментариев.

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