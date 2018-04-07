Модель Кайли Дженнер поделилась снимком маленькой дочери

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер поделилась милыми снимками с прогулки. Молодая мама показала, как выглядит ее дочь в коляске, чем покорила социальную сеть Instagram.

Модель и актриса активно ведет свой блог, где публикует кадры из своей жизни. Ежедневно миллионы подписчиков увлекательно комментируют сообщения Кайли Дженнер. Особенно поклонникам модели нравятся очаровательные снимки ее маленькой дочери.

На новых фото ребенок лежит в коляске во время прогулки со звездными родителями – Кайли Дженнер и Трэвисом Скоттом. Девочка сначала смотрит на камеру широко открытыми глазами, а уже на другом снимке сладко спит.

"Сторми на прогулке с папой и мамой", – мыло написала Кайли Дженнер.

Sleepy Stormi 4/5/18 Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat) 5 Апр 2018 в 4:28 PDT

Отметим, что с первых дней жизни Сторми стала большой популярностью. Рождение девочки 1 февраля 2018 года ждали миллионы поклонников шоу "Семейство Кардашян". Поэтому новые снимки Сторми получат немало нежных комментариев.