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Сын известного актера был задержан за хранение наркотиков

Шон Пенн с сыном Хоппером
19:37 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото: www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: 24-летний сын Шона Пенна и Робин Райн был арестован за хранение наркотиков.

Иногда яблоко все же далеко падает от яблоньки, и звездные дети позорят имена своих знаменитых родителей. Об этом вам могут рассказать и Майкл Дуглас, чей сын умудрился даже в тюрьме накинуть себе несколько лет за хранение наркотиков, и Джеки Чан, чей отпрыск тоже связался с запрещенными веществами. А теперь их компанию пополнил Шон Пенн, чей сын был арестован по обвинению в хранении наркотиков в штате Небраска.

Шон Пенн с сыном Хоппером 

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Хоппер, 24-летний сын Шона Пенна и Робин Райт, уже не в первый раз попадает в подобные передряги. Имя молодого человека хорошо известно властям, ведь он часто попадался на употреблении наркотиков. На днях Хоппера и его подругу Уму фон Витткамп остановили на трассе для проверки документов. В результате в машине парня были обнаружены наркотики: 4 грамма марихуаны, три грамма грибов и четыре таблетки амфетамина, а хранение последнего вообще является уголовным преступлением. Сейчас Хоппер арестован и ждет решения суда.

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Новости шоу бизнеса, Арестован сын Шпна Пенна, Робин Райт, Сын Шонна Пенна, Хоппер Пенн, Шон Пенн.
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