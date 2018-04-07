Модель Хайди Клум снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца

44-летняя супермодель Хайди Клум появилась на обложке свежего выпуска мужского журнала Maxim.

Для известного глянца она снялась в смелой фотосессии, почти полностью обнажившись перед камерами.

Хайди Клум

На страницах журнала можно прочесть интервью с супермоделью, в котором она отметила, что не боится стареть, но старается "не сдаваться без боя".

Хайди Клум

"Я смотрю на фото, где мне 24, и конечно, в 44 я выгляжу иначе, у меня четверо детей - но, опять же, это о гармонии с собой и тем, кого ты видишь в зеркале. Я не пытаюсь держаться за прошлое, или отыскать фонтан молодости. Мы все состаримся, поэтому я стараюсь принять это, но не без боя".

Стоит отметить, что выглядит мама 4-х детей восхитительно, и ее фигуре могут позавидовать многие молодые актрисы и модели.