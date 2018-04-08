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Наталья Могилевская рассказала, как начинается каждое ее утро
10:58 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала фото с тренировки и поделилась с поклонниками, как начинается каждое ее утро.

Наталья Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию перед тренировкой в спортзале. В подписи певица посекретничала, как она начинает утро и готовится тренировкам.

"Перед тренировкой я всегда стараюсь уделить 5-10 минут внутренним процессам. Утренний душ приносит облегчение и очищение телу, а медитация или молитва приносит очищение умственное и эмоциональное, избавляя нас от переживаний, обид и омрачений вчерашнего дня. Только так я могу начать день с "белого листа", в добром и легком настроении", - признается звезда.

Такой спортивный пост певицы набрал почти 30 тыс. лайков. Фанаты отметили отличную физическую форму Натальи и оценили ее упорный труд над собой, которой она вдохновляет их."Вы хорошо выглядите, потому что стараетесь, и много добиваетесь в жизни!", - расхвалила одна из поклонниц. "Ого, такая худая", "Очень красивая и стройная", - засыпали комплиментами фолловеры.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Наталья Могилевская, Певица, Тренировка, Утро.
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