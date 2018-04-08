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Новости: Умер известный украинский художник-постановщик Эдуард Колесов Умер известный украинский художник-постановщик Эдуард Колесов
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Умер известный украинский художник-постановщик Эдуард Колесов

Эдуард Колесов
21:21 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Художник-постановщик Эдуард Колесов ушел из жизни вчера, 7 апреля.

Умер выдающийся художник-постановщик украинского кино и театра, член Национального союза художников Украины Эдуард Колесов.

Об этом сообщается на странице Колесова в Facebook.

Колесов скончался 7 апреля на 82-м году жизни.

"Все, кто хочет и может попрощаться с Эдуардом Александровичем, могут прийти в помещение крематория (Байковое кладбище, в 12:00, во вторник 10 апреля) и на поминальный обед в 13:00 в этот же день", - говорится в сообщении.

Эдуард Колесов родился 4 октября 1936 года в Киеве. Советский и украинский художник кино и театра, график, член Национального союза художников Украины. Сотрудничал с театрами, детскими журналами "Малятко" и "Барвинок", был иллюстратором детских книг издательства "Веселка". Оформлял киноленты и фильмы-спектакли киностудии "Киевтелефильм" и "Укртелефильм", в частности "Запорожец за Дунаем", "Остров любви", "Западня", "За пределами боли", "Преступление со многими неизвестными", "Капитанша".

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Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Национальный Союз Художников Украины, Украинское кино, Умер Эдуард Колесов, Эдуард Колесов.
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