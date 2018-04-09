Глядя на все еще молодых сестер Кардашьян, возникает вопрос - для чего им нужно такое обилие пластических операций.

Никто не хочет стареть и видеть на своём лице некрасивые морщинки, свидетельствующие о том, что возраст неумолимо прибавляется, отпечатываясь на вашем облике. В погоне за вечной молодостью голливудские селебрити становятся постоянными клиентами кабинетов косметолога и пластических хирургов, что не всегда даёт положительный результат. Однако глядя на сестёр Кардашьян, которые ещё совсем молоды, возникает вопрос, для чего им, молодым девушкам нужно такое обилие пластических операций, которые изменили их лицо до неузнаваемости? Ответа на этот волпрос нам едва ли кто-то даст, но мы хотим показать вам, как сестры Кардашьян выглядели до пластических операций и как они выглядят на данный момент.