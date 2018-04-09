Дмитрий Марков – фотожурналист и волонтер, который снимает жизнь обычных людей на iPhone 7.

Дмитрий Марков – фотожурналист и волонтер, который снимает жизнь обычных людей на iPhone 7. Дмитрий с 2005 года занимается волонтерской деятельностью, помогая сиротам из детского дома выйти во взрослую жизнь. В это же время он заинтересовался фотографией и стал снимать социальные сцены, привлекая этим внимание к проблемам простых людей. Некоторым его снимки покажутся мрачными, а другим честными и настоящими. В 2015 году его номинировали на престижный грант для фотографов-документалистов в инстаграме — Getty Images Instagram Grant, а его снимок использовала компания Apple для своей рекламной компании. Предлагаем вам взглянуть на работы этого интересного и, несомненно, талантливого фотографа.