Скандальная Ольга Бузова посмеялась над одним из своих слушателей

7 апреля певица Ольга Бузова с сольным концертом выступила в Тольятти. Во время исполнения очередной композиции она заметила среди зрителей безрадостного мужчину. Такое поведение оскорбило теледиву, и она решила выяснить причину недовольства гостя в зале.

Поговорив с мужчиной, она выяснила, что он вовсе не является ее поклонником, и не любит ее песни, а на концерт пришел только из-за супруги, которая просто в восторге от Бузовой. Общаясь с мужчиной, и заставляя его изрядно волноваться, певица сильно развеселила публику. Более того, она даже спела для смущенного таким вниманием мужчины пару строк из своей песни "Хит парад".

Такой напор, а также многочисленные насмешки от окружающих, заставили антифана поменять свое мнение, и он заявил, что всем доволен. Однако Бузова не угомонилась, и потребовала, чтобы гость выкрикнул в зал "И я счастлив!», но мужчина ответил категоричным отказом. Бузова не отступила, и только когда все гости с превеликим удовольствием выкрикнули эту фразу, она продолжила концерт.